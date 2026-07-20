EEUU identifica a los dos militares muertos en un ataque de Irán contra una base en Jordania

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha identificado este lunes a los dos militares muertos a causa de un ataque ejecutado la semana pasada por Irán contra una base militar en Jordania, en el marco del intercambio de bombardeos de los últimos días, a pesar del alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

El Departamento de Defensa estadounidense ha indicado que los fallecidos son el teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años, y la soldado Isabella Gonzales, de 19. Ambos murieron en ataques contra la base aérea Muafaq Salti, un suceso que "está bajo investigación".

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el sábado la muerte de dos militares y afirmó que un tercero estaba desaparecido, tras lo que señaló que había hallado "restos no identificados" en el lugar, motivo por el que investiga si se trata del citado militar.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Washington "golpeó muy duro" a Irán con sus bombardeos de las últimas horas y ha afirmado que han sido lanzado "en honor" de los militares estadounidenses muertos en Jordania, que ha cifrado en "probablemente tres".

Las autoridades estadounidenses han confirmado hasta la fecha la muerte de 17 militares a causa del conflicto con Irán, abierto después de que Estados Unidos e Israel lanzaran el 28 de febrero una ofensiva por sorpresa en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.