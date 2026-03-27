EEUU levanta las sanciones al expresidente del banco ruso Vnesheconombank, vinculado al Kremlin

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel/Kremlin Pool

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes el levantamiento de las sanciones impuestas contra otro ciudadano ruso, el expresidente del banco ruso Vnesheconombank, contra el que se habían impuesto restricciones por su vinculación con el Kremlin y su papel durante la anexión de Crimea en 2014.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha indicado en un comunicado que Vladimir Alexsandrovich, natural de Moscú y presidente del banco entre los años 2004 y 2016, ha sido así retirado de esta lista.

La medida llega tan solo una semana después de que Estados Unidos anunciara una retirada parcial de las sanciones contra el crudo ruso a medida que aumentan los precios del barril de Brent en pleno aumento de la tensión en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.