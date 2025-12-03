EEUU limitará los visados a personas de Nigeria y otros países por "violaciones de la libertad religiosa"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante un acto oficial en Washington (archivo) - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha anunciado este miércoles restricciones en la entrega de visados a personas de Nigeria y otros países no especificados en respuesta a los "asesinatos masivos" y la "violencia" contra cristianos por parte de "terroristas islamistas radicales".

Rubio ha subrayado en un breve comunicado que "Estados Unidos está adoptando medidas decisivas" ante estas acciones por parte de "terroristas islamistas radicales", "milicias étnicas fulani" y "otros actores violentos en Nigeria y más allá", sin más detalles al respecto sobre posibles afectados.

Así, ha explicado que "una nueva política" en la Ley de Migración y Nacionalidad permitirá a su departamento "limitar la emisión de visados a personas que hayan dirigido, autorizado, apoyado de forma significativa, participado o llevado a cabo violaciones de la libertad religiosa y, cuando sea apropiado, también contra sus familiares inmediatos".

"Como el presidente (estadounidense, Donald) Trump ha dejado claro, 'Estados Unidos no estará de brazos cruzados mientras ocurren estas atrocidades en Nigeria y en numerosos países'. Esta política se aplicará a Nigeria y a cualquier otro gobierno o individuo implicado en violaciones de la libertad religiosa", ha zanjado.

Trump ha denunciado en varias ocasiones durante las últimas semanas los ataques contra comunidades cristianas en Nigeria, llegando a amenazar veladamente con una intervención militar en el país africano, donde tiene lugar "un genocidio", unas acusaciones rechazadas por Abuya y por la Unión Africana (UA), que subrayó que "no hay un genocidio" en Nigeria.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria, pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana y donde operan principalmente Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

Sin embargo, durante los últimos años se ha registrado un repunte de la inseguridad en otras zonas del centro y el oeste del país, en la mayoría de los casos relacionadas con bandas armadas y redes criminales que recurren al secuestro como medio para financiar sus operaciones, lo que ha hecho saltar las alarmas y ha llevado a las autoridades a intentar reforzar su despliegue de seguridad.