EEUU no está discutiendo con Corea del Norte el repliegue de sus tropas en la península de Corea

Publicado 21/02/2019 20:19:59 CET

WASHINGTON, 21 Feb. (Reuters/EP) -

El Gobierno de Estados Unidos no está discutiendo con Corea del Norte la posibilidad de replegar las tropas que mantiene desplegadas en la península de Corea y aún no tiene claro si Pyongyang ha adoptado la decisión de desnuclearizarse de forma definitiva, según fuentes oficiales.

Estas fuentes han señalado que la segunda cumbre que celebrarán el 27 y 28 de febrero en Vietnam el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del Corea del Norte, Kim Jong Un, tendrá como objetivo acordar qué significa la desnuclerización.

"No sé si Corea del Norte ha adoptado ya la decisión de desnuclarizarse, pero la razón por la que estamos en contacto es porque creemos que es una posibilidad", han indicado.

El propio Trump dijo miércoles que cree que su próxima cumbre con Kim no será la última, al tiempo que reiteró que Pyongyang debe avanzar hacia la desnuclearización antes de iniciar la retirada de sanciones.

"No creo que esta sea la última cumbre (entre ambos), para nada", manifestó. "Creo que quieren hacer algo. Veremos lo que pasa", apuntó, un día después de que puntualizara que las sanciones contra Corea del Norte seguirán en pie y que "no tiene prisa" por lograr la desnuclearización. "Mientras no haya ensayos (nucleares o balísticos), no tengo prisa", recalcó.

El representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, viajó el martes a la capital de Vietnam, Hanói, para preparar la segunda cumbre, tras la que mantuvieron en junio de 2018 en Singapur.