EEUU no tiene constancia de heridos estadounidenses en los ataques iraníes

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado de que no tienen constancia de ninguna víctima ni herido estadounidense como consecuencia de los ataques de represalia iraníes en respuesta a los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán.

"Tras la oleada inicial de ataques de Estados Unidos y sus socios, las fuerzas del Mando Central se han defendido de cientos de ataques con misiles y drones. No hay constancia de víctimas ni heridos por combate estadounidenses", ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) en un comunicado.

Además, ha destacado que "el daño a las instalaciones estadounidenses ha sido mínimo y no ha afectado a las operaciones" de la denominada Operación Furia Épica.

El comunicado destaca que los ataques comenzaron a las 1.15 hora de la costa este estadounidense (9.45 hora de Teherán y 7.15 en la España peninsular) tras recibir la orden del presidente estadounidense, Donald Trump.

El objetivo era "desmantelar el aparato de seguridad del régimen, con prioridad para las ubicaciones que suponían una amenaza inminente", destaca el CENTCOM. Así, fueron bombardeados el centro de mando y control de la Guardia Revolucionaria, los medios de defensa antiaérea, lanzaderas de misiles y drones y aeródromos militares.

En las primeras horas de la operación se lanzaron proyectiles desde aire, tierra y mar y se emplearon por primera vez en combate drones de ataque "de bajo coste" tipo Scorpion. "La Operación Furia Épica implica la mayor concentración regional de potencia de fuego estadounidense de la última generación", ha subrayado el CENTCOM.

El comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, ha destacado que "el presidente ha ordenado una acción audaz y nuestros valientes soldados, marineros, aviadores, marines, guardianes y guardacostas están respondiendo" y "están propinado un revés abrumador e implacable". "Como ha afirmado el presidente, nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando la amenaza del régimen iraní", ha añadido.

Irán ha confirmado el lanzamiento de un millar de proyectiles contra objetivos militares estadounidenses en los países árabes vecinos y ha subrayado que se trata de objetivos legítimos bombardeados en respuesta al ataque coordinado estadounidense-israelí lanzado este sábado sobre suelo iraní.