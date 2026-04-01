EEUU ofrece hasta 2,6 millones de euros por información sobre ataques contra sus instalaciones en Irak

Vista de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles una recompensa de hasta tres millones de dólares (unos 2,6 millones de euros) a cambio de información que dé con los autores de los ataques contra su Embajada en Bagdad y otras instalaciones diplomáticas en Irak.

El programa de recompensas por la justicia del Departamento de Estado ha indicado en redes sociales que ofrece esta cifra por información sobre los "repetidos" ataques registrados en la Embajada estadounidense en la capital iraquí y el Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad, así como en el Consulado del país norteamericano en Erbil, en la región del Kurdistán.

"Ayúdanos a detener los atentados terroristas contra la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y en otros lugares", ha agregado, antes de pedir información sobre "milicias terroristas afines a Irán u otros responsables de estos atentados".

El anuncio llega después de que un dron de procedencia desconocida haya impactado a principios de esta semana contra las instalaciones de apoyo logístico ubicadas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad, donde se encuentra la base Victoria de Estados Unidos.

Los ataques tienen lugar en el marco de la escalada regional derivada de la ofensiva conjunta lanzada hace poco más de un mes por Estados Unidos e Israel contra Irán y los subsiguientes ataques de Teherán contra territorio israelí y bases militares e intereses estadounidenses en la zona.