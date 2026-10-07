EEUU ofrece casi nueve millones de euros por información sobre un agente de inteligencia chino

Archivo - Bandera de China en las calles de Shangái - Ji Hua / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles una recompensa de hasta diez millones de dólares (8,9 millones de euros) a cambio de información que permita dar con el paradero de Zhang Yu, al que describe como agente de la Inteligencia china.

El programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado ha precisado que este hombre "trabaja para la Oficina de Seguridad del Estado de Shanghái, un servicio de inteligencia del Gobierno chino".

"Zhang y sus cómplices participaron en múltiples campañas de piratería informática para robar datos de investigación sobre la COVID-19 a víctimas estadounidenses y llevar a cabo ciberespionaje", ha señalado en un breve comunicado, antes de prometer "una recompensa" y una "reubicación" a quien brinde información sobre este, "sus cómplices o sus actividades cibernéticas maliciosas".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Zhang, de 45 años, y otro ciudadano chino identificado como Xu Zewei --detenido en julio de 2025-- de nueve cargos, por participar en "intrusiones informáticas" en Estados Unidos entre febrero de 2020 y junio de 2021 "bajo las órdenes" de Pekín, con el objetivo de hacerse con información "confidencial" sobre el coronavirus.

"La acusación formal alega que Xu pirateaba y robaba información crucial sobre la COVID-19 a instancias del Gobierno chino, mientras que ese mismo gobierno ocultaba simultáneamente información sobre el virus y sus orígenes", consideró entonces la Fiscalía estadounidense.