Archivo - Una bandera estadounidense en la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán. - Valery Sharifulin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado este miércoles a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Oriente Próximo a extremar la vigilancia ante el incremento de la amenaza de ataques armados por parte de los rebeldes hutíes de Yemen --respaldados por Teherán-- y los intentos de Irán de atentar contra funcionarios e instalaciones gubernamentales norteamericanas en la región.

En una alerta difundida por su oficina de Asuntos Consulares y replicada por distintas legaciones diplomáticas en la zona, como la Embajada en Kuwait, Bahréin, Irak, Israel, Jordania, Arabia Saudí, Yemen y la propia Irán, entre otras, Washington advierte de que las hostilidades "tienen el potencial de escalar rápidamente" y pide a sus nacionales prepararse ante posibles cierres del espacio aéreo, cancelaciones de vuelos y graves interrupciones en los desplazamientos.

El aviso subraya que Irán ha lanzado recientemente ataques contra activos estadounidenses tanto en Bahréin como en Kuwait, al tiempo que los hutíes han intensificado sus hostilidades contra Arabia Saudí mediante ofensivas dirigidas contra aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas que han provocado víctimas civiles y alteraciones en el transporte.

Asimismo, las autoridades estadounidenses alertan de que tanto Teherán como la insurgencia yemení y otros grupos afines podrían fijar como objetivo intereses o enclaves vinculados a Estados Unidos en cualquier parte del mundo, incluidas empresas e instituciones norteamericanas, por lo que recomiendan inscribirse en el programa de registro de viajeros (STEP, por sus siglas en inglés) y mantener los documentos de viaje actualizados y accesibles.

Entre las pautas de autoprotección, las legaciones diplomáticas aconsejan a los ciudadanos estadounidenses mantenerse alejados de ventanas, puertas de cristal y escombros en caso de registrarse un ataque aéreo, conservar los teléfonos móviles cargados con los números de emergencia preprogramados y verificar directamente con las aerolíneas el estado de sus vuelos antes de acudir a los aeropuertos.

Esta alerta consular se produce en plena escalada regional tras el ataque ejecutado este martes con un dron achacado a los hutíes contra un rascacielos del Centro Financiero Rey Abdulá de Riad, que dejó once heridos y llevó a la coalición liderada por Arabia Saudí a ordenar la evacuación inmediata de la población civil del puerto yemení de Hodeida ante el inicio inminente de bombardeos, a lo que los insurgentes han respondido amenazando con atacar el puerto saudí de Yeda y otros enclaves del mar Rojo.

De forma paralela, la tensión en el golfo Pérsico se ha recrudecido después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, denunciara que Irán ha lanzado en la última semana más drones y misiles "que en cualquier otro momento del último año" y advirtiera de que sopesa reanudar los bombardeos directos sobre territorio iraní si no se alcanza un acuerdo diplomático antes de Año Nuevo.