EEUU prohíbe la entrada de extranjeros que hayan visitado RDC, Uganda y Sudán del Sur por el brote de ébola

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - AFP7 VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha invocado una ley de salud pública vigente desde 1944 y solo utilizada durante la pandemia de coronavirus para limitar durante 30 días la entrada al país de personas que hayan estado en República Democrática del Congo (RDC), Uganda y Sudán del Sur durante las últimas tres semanas, a causa del brote de ébola declarado la semana pasada en territorio congoleño.

El Departamento de Estado estadounidense ha indicado que activa el Título 42, que "prohíbe" el viaje a Estados Unidos a extranjeros que hayan estado en estos países durante los últimos 21 días, antes de asegurar que Washington coordina una "respuesta exhaustiva" al brote, que deja un estadounidense contagiado ya evacuado a Alemania para recibir tratamiento médico.

"Al trabajar para contener el brote antes de que llegue a territorio estadounidense, Estados Unidos está protegiendo la salud de los estadounidenses tanto en el país como en el extranjero", ha sostenido, al tiempo que ha reseñado que desde el 15 de mayo hay activos grupos de coordinación y gestión de incidentes en sus embajadas en estos países para abordar la situación.

"Nuestro principal objetivo ha sido garantizar la seguridad de los estadounidenses en el extranjero y la protección de la patria estadounidense", ha explicado, antes de señalar que el plan de respuesta activado implica la movilización de trece millones de dólares (cerca de 11,2 millones de euros) en ayuda extranjera para "esfuerzos de respuesta inmediata".

En este sentido, ha adelantado que el departamento "se prepara para anunciar financiación bilateral adicional para la respuesta al brote y la ayuda humanitaria, mientras se sigue recabando información adicional sobre la magnitud del brote". "El liderazgo estadounidense sigue siendo indispensable a la hora de hacer frente a amenazas globales a la salud", ha zanjado.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha elevado este mismo martes a más de 500 casos sospechosos de ébola y 130 muertes sospechosas a causa del brote en el noreste de RDC, con al menos un fallecido en Uganda, que le llevó a declarar el domingo una "emergencia pública" a nivel internacional.

Tedros ha señalado ante la 79ª Asamblea Mundial de la Salud que "hasta ahora se han confirmado 30 casos en la provincia congoleña de Ituri", a lo que se suman dos confirmados por Uganda en la capital, Kampala, ambos llegados desde RDC, así como el citado ciudadano estadounidense evacuado a Alemania.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.