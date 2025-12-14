EEUU propone a Perú como aliado principal no miembro de la OTAN

El ministro de Exteriores de Perú, Hugo de Zela. - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, ha anunciado que el Gobierno de Estados Unidos ha notificado al Congreso de Perú su intención de que el país latinoamericano se convierta en aliado principal estadounidense no miembro de la Alianza Atlántica (OTAN), una designación que supone estrechar las relaciones en materia de defensa y cuestiones financieras entre ambos países.

"El presidente de los Estados Unidos tiene que seguir un procedimiento para designarlo como aliado de la OTAN, que es notificarlo al Congreso por lo menos con 30 días de anticipación. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Han hecho ya esa notificación", ha sostenido De Zela en declaraciones recogidas por la emisora peruana RPP.

El ministro peruano ha adelantado que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya le comunicó su intención de dar este nuevo paso en una reciente reunión bilateral que mantuvieron hace unos días.

De Zela ha asegurado que la alianza supondrá mayores facilidades para el "desarrollo conjunto de proyectos de investigación, de equipamiento y de municiones" y para "financiación militar extranjera", lo que significa una "posición privilegiada de cooperación y de facilidades para nuestras Fuerzas Armadas en cuanto a la cooperación militar con Estados Unidos".

"Es un gesto político de declarar que el Perú es un país confiable en temas de seguridad y defensa", ha sostenido.

RUBIO VISITARÁ PERÚ EN LOS PRÓXIMOS MESES

El responsable de la cartera de Exteriores del Gobierno de José Jerí ha informado de que Marco Rubio realizará una visita oficial a Perú en los próximos meses, tras la reunión en Washington el pasado 5 de diciembre.

"La fecha de la visita de Marco Rubio todavía no tengo una precisión, pero probablemente esté entre febrero y marzo. Todavía no nos han dado una fecha exacta. Él tiene el mayor de los intereses en venir a nuestro país", ha declarado De Zela.