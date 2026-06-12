EEUU redirige 136 buques en el marco de su bloqueo al estrecho de Ormuz

Buque mercante en el paso de Ormuz. - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha informado este viernes de que ha redirigido 136 buques mercantes en el marco del bloqueo que mantiene al estrecho de Ormuz desde mediados de abril.

Cuando el cierre perimetral está cerca de cumplir dos meses de vigencia, el Mando Central del Ejército norteamericano (CENTCOM) ha confirmado que, "hasta la fecha", "las fuerzas estadounidenses han desviado 136 buques mercantes y han inmovilizado 9 para garantizar el cumplimiento de la normativa".

El Ejército estadounidense mantiene un bloqueo ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde mediados de abril en plenos contactos con Irán para poner fin al conflicto y cuando, según la Casa Blanca, la firma de un acuerdo para desbloquear el paso es inminente.

Trump afirmó el jueves que suspendía unos ataques presuntamente programados contra Irán alegando que, tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.