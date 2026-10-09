EEUU respalda a la negociadora opositora y pide apoyo a las conversaciones para democratizar Venezuela

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una reciente visita a Grecia. - Aristidis Vafeiadakis / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha mostrado públicamente el apoyo a la opositora venezolana Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación de la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2015 en las negociaciones con las autoridades de Venezuela, instando a que "todos los elementos de la oposición" que apoyen el proceso abierto para lograr la restauración de la democracia en Venezuela.

En el marco de su reunión este viernes en Washington, el jefe de la diplomacia estadounidense ha incidido en que la negociadora jefe cuenta con "el 100% de apoyo" de la Administración de Donald Trump y ha validado las conversaciones abiertas el pasado mes de agosto como la forma de lograr la institucionalización del país y emprender el camino a las elecciones.

"Esto tiene que resultar en elecciones libres y democráticas, pero no solamente elecciones libres y democráticas, sino también establecer las instituciones necesarias para mantener esa democracia", ha explicado el secretario de Estado estadounidense en declaraciones a la prensa junto a Figuera.

De esta forma, Rubio se ha referido a las negociaciones en marcha como "la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en más de una generación" para restaurar la democracia.

"Una democracia que se mantenga va a requerir un montón de trabajo duro", ha agregado, para recalcar que está en juego "el progreso, la prosperidad y la libertad" del pueblo de Venezuela en los próximos años. "Esto es un proceso difícil, pero ya hemos visto que es un proceso que ha tenido logros y va a seguir teniendo logros", ha añadido, apuntando a próximas rondas de contactos el día 14 de este mes.

Rubio ha hecho una llamada a unir filas en torno a estas negociaciones, insistiendo en que "todos los elementos" de la oposición tienen que unirse y respaldar la iniciativa que lidera Figuera.

"Les pedimos a todos los elementos de la oposición y de la sociedad que participen y apoyen este proceso. Esta es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en mucho tiempo", ha subrayado, en un mensaje que llega cuando la líder opositora y premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado, ha denunciado el veto a sus intentos de regresar al país mientras que Washington ha evitado señalarla como la líder del futuro en Venezuela y la ha tratado como una opositora más.

Insistiendo en el apoyo a este proceso, Rubio ha incidido en que las conversaciones tienen el apoyo "de los más altos niveles" del Gobierno de Estados Unidos.

FIGUERA RECONOCE QUE EL PROCESO NO ES FÁCIL PERO "ES POSIBLE"

De su lado, Figuera ha subrayado el compromiso con "la reinstitucionalización de los poderes públicos" en Venezuela incidiendo en que el proceso abierto no es fácil pero representa una vía para recuperar la democracia en el país.

"¿Es un proceso fácil? No lo es, pero es un proceso posible", ha señalado, para declarar que la delegación opositora va a garantizar la "hoja de ruta para que haya elecciones".

Figuera se ha referido a la intervención militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero en la que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como una "oportunidad", incidiendo en el agradecimiento a Washington por abrir esta vía y por el apoyo a las negociaciones en marcha.