EEUU revela que el acuerdo con Irán se firmó "digitalmente" el domingo

El presidente de Estados Unidos,, Donald Trump, en el Hotel Royal de Évian (Francia) durante la cumbre del G7 - Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha revelado este lunes que el Memorándum de Entendimiento pactado entre Irán y Estados Unidos se firmó digitalmente el domingo a la espera de la firma presencial y formal prevista para este viernes en Ginebra.

"Ya firmamos digitalmente ayer el acuerdo", ha explicado Vance en una entrevista con un programa de la cadena ABC en la que ha destacado que el acuerdo propiciará el fin del bloqueo naval estadounidense al estrecho de Ormuz.

Medios estadounidenses han destacado citando fuentes oficiales que el acuerdo lleva ya la firma del presidente estadounidense, Donald Trump, del propio Vance y del jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf. Precisamente se espera que Vance y Qalibaf firmen el documento físico el viernes en Ginebra.

El propio Trump se ha referido al acuerdo durante un breve encuentro que ha mantenido este lunes con el presidente francés, Emmanuel Macron, en Évian-les-Vains, sede de la cumbre del G7. "El estrecho ya está abierto parcialmente. El viernes estará completamente abierto. Nos llevamos muy bien con Irán", ha destacado el mandatario estadounidense.

Además, Trump ha insistido en que el paso por Ormuz será "sin peajes". "Hemos tenido una pequeña discusión al respecto. Es sin peajes, así que no creo que vayamos a necesitar mucha ayuda", ha apuntado en referencia a la iniciativa liderada por Francia para velar por la seguridad en el estratégico paso marítimo. "Pero no creo que sea mala idea tener un buque o dos allí, con unos cuantos países. Seríais un gran país si lo hicierais", ha añadido.

Trump ha sido interrogado por otro de los puntos clave, si el acuerdo incluye el levantamiento de las sanciones. "No. No lo incluye. Es más un tema de comportamiento. Si hacen lo que se supone que tienen que hacer, empezará a aplicarse", ha explicado.

También le han preguntado si asistirá a la firma del acuerdo en la localidad suiza. "Depende. JD (Vance) viene para eso. Es él quien estaba previsto que lo hiciera. Probablemente me habré marchado para entonces. Nos vamos a quedar hasta muy tarde, así que puede que participe. Puede que no", ha indicado.

Por otra parte, ha apuntado que el texto completo del acuerdo será publicado "muy pronto". "Diría que después del viernes", ha señalado. "Quiero que se publique porque es un documento muy potente. No es como el documento de (el expresidente Barack) Obama, un documento terrible", ha argumentado.

"Van a pasar muchas cosas estupendas en Oriente Próximo. El petróleo se desploma y la bolsa se dispara como un cohete", ha declarado con respecto a las consecuencias del acuerdo.

En cuanto a Líbano, ha expresado su deseo de "enderezarlo". "Veo que parece que no tiene fin. Es una miniversión de lo que estamos haciendo, pero es difícil. Hezbolá... Vamos a tener que tener una conversación con ellos", ha reseñado.

También se ha referido escuetamente a Ucrania y ha señalado este conflicto bélico como el siguiente objetivo de su Administración. "Puede que podamos hacer algo con Ucrania. Creo que tanto (Vladimir) Putin como (Volodimir) Zelenski están abiertos a ello. Ahora que hemos terminado con Irán vamos a concentrarnos en esto", ha adelantado.