EEUU sanciona a cuatro personas y más de 40 empresas vinculadas a una supuesta organización criminal de Camboya

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de la capital de Camboya. - Pavel Karavashkin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han informado de la imposición de sanciones contra cuatro personas y 41 entidades vinculadas al denominado Prince Holding Group, una supuesta organización criminal camboyana considerada por las autoridades estadounidenses como el mayor grupo criminal transnacional de Asia.

El Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que esta medida permite "ampliar" las designaciones que ya se habían impuesto en octubre de 2025 y en junio de 2026 y que iban dirigidas a líderes del grupo al considerar que son "facilitadores financieros".

El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, ha señalado que los miembros de la citada organización "se dirigen a víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo mediante sofisticados esquemas de fraude cibernético, muchos de los cuales se llevan a cabo desde complejos de estafa a gran escala en el sudeste asiático".

"Las designaciones de hoy se dirigen contra varias personas y empresas afiliadas que siguen prestando apoyo material a la organización criminal transnacional Prince Group. (...) Ninguna red delictiva está fuera de nuestro alcance", ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que la Administración del presidente, Donald Trump, "seguirá desenmascarando, sancionando y desmantelando las redes delictivas que se aprovechan de los estadounidenses mediante la ciberdelincuencia, el fraude y la extorsión". Entre los afectados se encuentran Qiu Yong, Zhao Mengyao, Visal Pang y He Yujing.