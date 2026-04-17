EEUU sanciona a dos hijos de Ortega y Murillo en relación con el "control corrupto" del sector del oro en Nicaragua

Archivo - Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Jairo Cajina - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a cinco personas, incluidos dos de los siete hijos de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y siete empresas por supuestamente apoyar el "control corrupto" por parte de las autoridades en el sector del oro en el país centroamericano.

El Departamento del Tesoro ha señalado en un comunicado que todos los sancionados "ayudan a la dictadura de Ortega y Murillo a generar dinero y mantener el poder político en Nicaragua".

Así, ha resaltado que entre los sancionados hay "entidades e individuos nicaragüenses implicados en la incautación forzosa de propiedades estadounidenses en Nicaragua", entre ellos el viceministro de Energía, Santiago Hernán Bermúdez.

"La dictadura de Murillo y Ortega ha intentado llenar sus cofres a través del uso de estas compañías de oro y a los co-conspiradores a través de la confiscación de inversiones estadounidenses en Nicaragua, usándolos para generar fondos para mantener el poder político", ha dicho el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "Estados Unidos no permitirá la confiscación ilegal de bienes propiedad de estadounidenses y seguirá actuando contra los flujos de ingresos que empoderan al régimen corrupto de Murillo y Ortega".

Los hijos de la pareja que han quedado bajo sanciones son Maurice Facundo Ortega Murillo, delegado para Deportes de la Presidencia, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, cargo que ocupó su madre antes de ser elegida vicepresidenta en 2017 y posteriormente copresidenta en 2025.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, ha recalcado que estas sanciones tienen como objetivo a personas y empresas que "han facilitado el control corrupto de la dictadura sobre el sector del oro de Nicaragua, la incautación de propiedades de ciudadanos estadounidenses y la proliferación de su poder dinástico".

"Desde 2020, la dictadura la reestructurado el sector del oro para convertirlo en una red compleja de compañías pantalla e intermediarios diseñada para generar moneda extranjera, lavar bienes sancionados y reforzar el control político para su propio beneficio", ha sostenido.

"La dictadura también ha consolidado continuamente su poder ilegítimo en manos de la familia presidencial, nombrando a sus hijos como funcionarios de la dictadura para llevar a cabo sus objetivos dinásticos", ha argumentado Pigott.

Por ello, ha recalcado que la Administración de Donald Trump "seguirá usando todas las herramientas diplomáticas y económicas para defender los intereses estadounidenses y amplificar las demandas del pueblo nicaragüense sobre libertad, derechos inalienables y seguridad económica".

"Pedimos a la dictadura para que respete la propiedad privada, libere incondicionalmente a todos los presos detenidos injustamente y restablezca una buena gobernanza", ha zanjado Pigott, sin que las autoridades de Nicaragua hayan reaccionado por ahora al anuncio de Washington.