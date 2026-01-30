EEUU sanciona al ministro del Interior de Irán y altos cargos de la Guardia Revolucionaria por la represión en protestas

El secretario del Tesoro, Scott Bessent - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Gobiernos de Estados Unidos ha anunciado este viernes un nuevo paquete de sanciones contra altos funcionarios iraníes, incluido el ministro del Interior, Eskandar Momeni Kalagari, y varios comandantes de la Guardia Revolucionaria, a quienes acusa de estar detrás de la represión en las últimas manifestaciones antigubernamentales en el país centroasiático.

Además de Kalagari, que supervisa las fuerzas de seguridad del país, la Administración de Donald Trump ha incluido a Mayid Jademi, que lidera la organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, así como varios comandantes de las ramas regionales del cuerpo: Ghorban Mohamad Valizadeh, de la provincia de Teherán; Hosein Zare Kamali, de Hamadan; y Hamid Damghani, de Gilan.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha añadido también al comandante de las fuerzas de seguridad de la provincia de Kermansha, Mehdi Hajian, alegando que todos ellos son responsables de la "violenta represión del pueblo iraní" y cuyas acciones "han provocado asesinatos masivos, arrestos y desapariciones forzadas".

A mediados de enero, las autoridades estadounidenses sancionaron al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, puesto que consideran que "fue uno de los primeros líderes iraníes en instar a la violencia en respuesta a las legítimas demandas" de la población del país centroasiático.

Teherán ha cifrado en 3.000 los fallecidos en las protestas que comenzaron a finales de diciembre, alegando que hubo "terroristas" respaldados por Estados Unidos e Israel para elevar la cifra de víctimas con el fin de provocar una intervención militar. Sin embargo, organizaciones civiles apuntan a más de 6.000 víctimas mortales como consecuencia de la represión.

RED DE USO DE ACTIVOS DIGITALES

Por otro lado, Washington ha sancionado a un empresario iraní, Babak Morteza Zanjani, que "evadió sanciones" a través de dos plataformas de intercambio de activos digitales --Zedcex y Zedxion-- registradas en Reino Unido, que han procesado fondos vinculados a la Guardia Revolucionaria.

"En lugar de construir un Irán próspero, el régimen ha optado por malgastar lo que resta de los ingresos petroleros del país en el desarrollo de armas nucleares, misiles y agentes terroristas en todo el mundo", ha declarado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ha indicado que Trump ha ordenado sancionar a las autoridades iraníes.

En este sentido, ha avanzado que su cartera "seguirá atacando a las redes iraníes y a las élites corruptas que se enriquecen a costa del pueblo iraní". "Esto incluye los intentos del régimen de explotar activos digitales para evadir sanciones y financiar operaciones cibercriminales", ha asegurado.

"Como ratas en un barco que se hunde, el régimen está transfiriendo frenéticamente fondos robados a familias iraníes a bancos e instituciones financieras de todo el mundo", ha sostenido Bessent.