EEUU sanciona ocho buques y 16 entidades por sus vínculos con el comercio de petróleo de Irán

Archivo - Una lancha rápida de la Armada de EEUU patrulla alrededor de un buque de carga iraní en aguas del golfo Pérsico - Europa Press/Contacto/Us Navy/Us Navy - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de nuevas sanciones contra 25 personas, entidades y buques por su papel en el comercio de petróleo de Irán, en una jornada en la que la Casa Blanca ha confirmado haber alcanzado un principio de acuerdo con Teherán para el cese de hostilidades.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha sancionado así a una persona, un hombre de nacionalidad india, ocho buques --con banderas de países como San Marino, Panamá y Camerún -- y 16 empresas por sus vínculos con los sectores petrolero y energético de Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha asegurado que desde la Administración Trump "no permitiremos que el Gobierno iraní aumente sus ingresos petroleros con el fin de reconstituir sus fuerzas armadas y capacidades militares".

Este mismo jueves la Casa Blanca ha confirmado que ha alcanzado un principio de acuerdo para extender la tregua y empezar a reabrir Ormuz y por el que las partes se comprometen a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, si bien bien este extremo no ha sido confirmado ni por el presidente estadounidense ni por el lado iraní.