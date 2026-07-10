EEUU sanciona al "patrocinador clave" del ayatolá Mojtaba Jamenei y a casas de cambio clandestinas iraníes

Archivo - Una concetración en Teherán en apoyo del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei. - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha incluido en su lista de sanciones a Ali Ansari, a quien considera "patrocinador clave" del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, así como a las casas de cambio clandestinas iraníes, "que mueven miles de millones de dólares anualmente en nombre de bancos iraníes sancionados, utilizando una red de empresas fantasma para ocultar sus actividades ilícitas".

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Ansari, que "supervisa una extensa red global de activos que benefician" a Jamenei y a "otras élites del régimen", ha institucionalizado la malversación de fondos públicos a gran escala "hacia una extensa cartera de propiedades inmobiliarias y comerciales en el extranjero".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha asegurado que mientras "el autodenominado líder supremo se esconde mientras su régimen se desmorona", Washington "seguirá utilizando todos los medios a su alcance para aislarlo a él y a otras élites del régimen del sistema financiero global".

El Tesoro ha explicado que Ansari, con residencia en la ciudad emiratí de Dubái, dirigió una entidad bancaria ya sancionada por Estados Unidos y utilizó ese cargo "para conceder préstamos excesivos y malversar miles de millones de dólares del pueblo iraní" hasta que Irán forzó la disolución de este banco en 2025.

Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reanudación formal de las conversaciones con Irán aunque avisando de que esto no significa restaurar el alto el fuego, roto esta semana en medio de nuevos cruces de bombardeos entre ambos países por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos lanzó entre el martes y el jueves varios bombardeos contra Irán en represalia por ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, donde Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En represalia a dichos ataques, que dejaron al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán lanzó misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando firmado en junio entre ambos países.