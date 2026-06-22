EEUU sanciona a tres hombres y seis empresas por transferir dinero a Estado Islámico

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este lunes la imposición de sanciones contra tres personas, una de ellas de nacionalidad francesa, y seis entidades por facilitar transacciones financieras en nombre de Estado Islámico.

Los afectados por la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos son tres hombres identificados como Milud Abderrahmán, nacional y residente en Francia; Abdelhakim Bukich, con sede en Siria; y Mujtar Adamu Muhamad, residente en Nigeria.

El primero de ellos está acusado de haber realizado "transacciones con conocidos afiliados" de Estado Islámico, así como de haber proporcionado "instrucciones e información sobre la fabricación de explosivos a simpatizantes" de la organización terrorista.

Mientras el segundo de ellos, descrito por el Tesoro como "ex ciudadano neerlandés y facilitador financiero de grupos extremistas" fundó en 2020 la empresa Bitcoin Xchange con la que habría transferido "dinero en nombre de asociados de Estado Islámico procedentes de Noruega, Bélgica, Países Bajos, Sudáfrica y Estados Unidos" entre otros países.

En este sentido, la OFAC ha impuesto sanciones tanto a la citada compañía como a Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi y Alkaram Danismanlik Gayrimenkul Ic Ve Dis Genel Ticaret Limited Sirketi (Alkaram), dos empresas de servicios monetarios con sede en Turquía.

El Tesoro ha sancionado asimismo a Mukhtar Adamu Muhammad bajo las mismas acusaciones, si bien en su caso en favor de Estado Islámico en África Occidental (ISWA, por sus siglas en inglés) a través de las empresas Nine to Nine Exchange Bureau de Change Limited, Manhattan Bureau de Change Limited, y Generation Currency Bureau de Change Limited, todas ellas incluidas en este paquete de sanciones.