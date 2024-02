EEUU traslada a sus aliados información de Inteligencia sobre nuevas capacidades nucleares de Rusia en el espacio

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha trasladado a sus aliados información de Inteligencia sobre las supuestas nuevas capacidades nucleares de Rusia relacionadas con sus esfuerzos para desplegar un sistema nuclear antisatélite en el espacio.

Varias fuentes consultadas por la cadena de televisión CNN han indicado que el sistema está en desarrollo y aún no está en órbita, sin embargo, "no está claro hasta qué punto ha progresado la tecnología".

Esta noticia ha generado inquietud en Estados Unidos, donde algunos legisladores han señalado que se trata de información "suficientemente grave como para desclasificarla y hacerla pública". Por otro lado, otros altos funcionarios, como el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, consideran que "no hay necesidad de una alarma pública".

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Turner, había indicado horas antes que el comité había "puesto a disposición de todos los miembros del Congreso información sobre una seria amenaza a la seguridad nacional".

"Pido al presidente (Joe) Biden que desclasifique toda la información relacionada con esta amenaza para que el Congreso, la Administración, y nuestros aliados pueden debatir abiertamente las acciones necesarias para responder a estas amenazas", ha declarado.

Tras ello, Johnson ha afirmado a los periodistas en el Capitolio que abordarán el asunto, si bien no ha revelado detalles específicos alegando que no tiene "libertad para revelar información clasificada" por lo que "realmente" no puede "decir mucho más".

"Vi la declaración de Turner sobre el tema y quiero asegurar al pueblo estadounidense que no hay necesidad de alarma pública. Vamos a trabajar para abordar este asunto, como hacemos con todos los asuntos sensibles que están clasificados. Solo queremos asegurarles a todos que hay manos firmes al volante", ha concluido.

No obstante, ha comunicado que se reunirá este jueves con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan; con el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; con Turner y con el representante Jim Himes, que es el líder demócrata en el Comité de Inteligencia.

Por su parte, Sullivan ha reconocido que le ha "sorprendido" que Turner haya hecho pública esta información debido a que tienen programada dicha reunión para abordar el tema: "Todo lo que puedo decirles es que estoy dispuesto en sentarme con él, así como con los demás miembros de la Banda de los Ocho (expresión coloquial empleada para designar al grupo de ocho líderes del Congreso al que el Ejecutivo notifica acerca de información clasificada de Inteligencia)", ha dicho.

Asimismo, ha indicado en una rueda de prensa desde la Casa Blanca que no está "en la posición de decir nada más" y ha agregado que a partir del encuentro decidirán "cómo proceder".