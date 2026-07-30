Egipto atribuye a drones el incendio de dos buques cisterna en el puerto de Damietta

Archivo - Barcos en construcción en un astillero a orillas del río Nilo, en la provincia de Damieta. - Europa Press/Contacto/Ahmed Gomaa - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Egipto han atribuido este jueves a drones el incendio provocado en dos buques cisterna de gas en el puerto de Damietta, en Egipto, sin que por el momento haya responsabilizado a ningún actor del ataque.

"Tras controlar el incendio que afectó a dos buques en el puerto de Damietta el 29 de julio de 2026, y a raíz de las investigaciones preliminares sobre el incidente llevadas a cabo por las autoridades competentes, se ha revelado que fue provocado por un dron, y ninguna parte ha reivindicado la autoría del incidente", ha indicado el gabinete del Gobierno egipcio en un mensaje en redes sociales.

En este sentidol, ha indicado que las autoridades competentes continúan con las investigaciones "para determinar las circunstancias del incidente" y, en este caso, adoptará "las medidas necesarias para proteger los intereses y la seguridad nacional de Egipto".

La Autoridad Portuaria de Damietta ha confirmado que el puerto sigue operando con plena normalidad y todas las terminales y amarres gestionan las llegadas y salidas de buques según lo previsto, informa el diario 'Ahram'.

La voz de alarma la dio el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto, que en un comunicado precisó que las embarcaciones afectadas son "un buque de gasificación y un buque de almacenamiento atracados en el puerto de Damietta".

Horas más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que el ataque "es más de lo mismo", en relación con los presuntos indicios que relacionan el suceso con la guerra en curso en Irán. "Nos toca a nosotros golpearles. Saben que va a pasar. Nos están pidiendo que no lo hagamos", aseguró antes de que Washington volviera a atacar a Irán en medio del repunte de las tensiones por la crisis regional y la situación en el paso de Ormuz.