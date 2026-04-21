Ejecutado en Irán un hombre condenado por incendiar una mezquita durante las últimas protestas antigubernamentales

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Irán en la sede de su Embajada en Berlín. - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este martes a un hombre condenado por su papel en el incendio intencionado de una mezquita durante las protestas que estallaron a finales de diciembre de 2025 por la crisis económica, que derivaron posteriormente en movilizaciones antigubernamentales que Teherán dijo que estaban infiltradas por "terroristas" respaldados por Estados Unidos e Israel.

El hombre, identificado como Amiralí Miryafari, ha sido ahorcado después de que su sentencia fuera ratificada por el Tribunal Supremo, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. El sospechoso fue condenado por incendiar la mezquita de Qolhaq de Teherán y por ser "líder de una red" con lazos con el Mossad, los servicios de Inteligencia de Israel.

Irán, que ha confirmado más de 3.100 muertos en las protestas, entre ellos 600 "terroristas", así como 2.427 civiles y agentes de las fuerzas de seguridad, según datos del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha responsabilizado a fuerzas externas de avivar la violencia en las manifestaciones con el fin de justificar una posible intervención de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en varias ocasiones con lanzar una ofensiva contra Irán por la represión de las protestas y, si bien se embarcó en un nuevo proceso de negociaciones con Teherán para alcanzar un acuerdo nuclear, terminó por acometer una ofensiva conjunta con Israel a partir del 28 de febrero, con un alto el fuego en vigor en estos momentos.

El propio Trump reconoció el 5 de abril que su Gobierno envió armas a manifestantes durante las protestas con la esperanza de fomentar un levantamiento contra las autoridades. "Un montón de armas que enviamos a través de los kurdos", dijo, antes de asegurar que sospecha que los receptores del armamento "se quedaron con las armas".

En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqaei, reseñó que estas palabras de Trump le implican en el "derramamiento de sangre" durante las protestas y su posterior represión, antes de destacar que supone además un espaldarazo a la versión oficial sobre la implicación de personas armadas en las movilizaciones.