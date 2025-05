El Ejército condena las palabras de un opositor que dijo que Israel "asesina bebés como pasatiempo" en Gaza

Militares israelíes en la Franja de Gaza - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

Afirma que los militares respetan "la ley y el Derecho Internacional" en el marco de la ofensiva militar contra la Franja

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha condenado "firmemente" este martes las palabras del líder del partido opositor Los Demócratas, Yair Golan, quien ha cargado a primera hora del día contra el Gobierno por la ofensiva contra la Franja de Gaza y ha sostenido que "un país cuerdo no asesina a bebés como pasatiempo".

Así, ha dicho que rechaza "cualquier afirmación que ponga en duda la integridad ética de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la moralidad de sus soldados". "Las FDI y sus combatientes operan contra nuestros enemigos con lealtad a los valores de las FDI, a la ley y al Derecho Internacional, mientras salvaguardan sin concesiones la seguridad del Estado de Israel y la de sus ciudadanos", ha manifestado.

"Los combatientes de las FDI están operando y seguirán operando, día y noche, en todos los frentes, con determinación y moralidad, como siempre lo han hecho", ha señalado el Ejército israelí a través de un comunicado en su cuenta en X, sumándose a la oleada de críticas desde el Gobierno y la oposición a las declaraciones de Golan.

Horas antes, Golan señaló en una entrevista concedida a la emisora pública israelí, Kan, que "Israel está en camino de convertirse en un Estado paria, como Sudáfrica lo fue (durante el Apartheid), si no volvemos a comportarnos como un país en sus cabales". "Un país cuerdo no combate contra civiles, no asesina a bebés como pasatiempo y no se fija como objetivo el expulsar a la población", agregó.

"Estas cosas son impactantes y no puede ser que nosotros, el pueblo judío, que fuimos sometidos a persecución, pogromos y actos de aniquilación durante toda nuestra historia (...) seamos los que demos pasos que son simplemente inaceptables", aseveró, al tiempo que argumentó que "es momento de reemplazar lo más rápidamente a este Gobierno para que este guerra pueda llegar a su fin".

Las palabras de Golan han llevado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de acusarle de propagar "libelos de sangre" y de "incitación contra los heroicos soldados y contra el Estado de Israel". "Las FDI son el Ejército más moral del mundo y nuestros soldados combaten en una campaña por nuestra propia existencia", zanjó.

A las críticas se han sumado numerosos ministros, entre ellos los de Seguridad Nacional, Defensa y Exteriores, así como varios altos cargos opositores, que se han distanciado de las declaraciones de Golan, han defendido la labor del Ejército en el marco de la ofensiva contra Gaza e incluso le han pedido que se retracte y se disculpe.