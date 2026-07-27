El Ejército de EEUU impide el paso a 17 buques en el golfo de Omán

Archivo - Embarcaciones en el estrecho de Ormuz - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado este lunes que sus fuerzas han redirigido o interceptado hasta el momento 17 buques comerciales que intentaban eludir el bloqueo naval impuesto contra Irán en el golfo de Omán.

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha indicado en un breve mensaje en sus redes sociales que ha "desviado" 17 buques comerciales, al tiempo que ha abordado otros dos e "inutilizado" dos embarcaciones "para garantizar" ese cerco marítimo decretado por la Administración de Donald Trump.

Mientras, la cadena de televisión estatal iraní IRIB ha informado de que las autoridades del país han interceptado seis buques que trataban de atravesar una ruta "ilegal e insegura" en el sur del estrecho de Ormuz, para lo cual habrían apagado sus sistemas de navegación.

Cinco de las embarcaciones regresaron al Golfo gracias a la "decisiva intervención iraní" mientras que la sexta sufrió un accidente, apunta la cadena, sobre un suceso del que no da más detalles salvo que tuvo lugar en la madrugada de este lunes.