El Ejército de Irán reivindica nuevos ataques contra Israel y una instalación militar de EEUU en Kuwait

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha reivindicado este lunes nuevos ataques contra Israel e instalaciones militares estadounidenses en territorio israelí y en Kuwait, en el marco de su respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Así, ha afirmado que "los territorios ocupados --en referencia a Israel-- y centros y bases estadounidenses en Kuwait han sido atacados con drones", antes de especificar que en estos ataques han estado implicadas "fuerzas terrestres, aéreas y navales" de Irán, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Han sido atacados con drones destructivos objetivos estadounidenses y sionistas, incluida una unidad en Rahavam --en Israel-- y una estación de radares en los territorios ocupados, así como almacenes de equipamiento y centros de reunión en la base Al Adiri de Kuwait", ha apuntado.

La Guardia Revolucionaria ha asegurado que estos ataques han causado la "destrucción" de una base de helicópteros en Al Adiri, alcanzada por "diversos tipos de drones y misiles de crucero", en lo que ha descrito como "una operación clave" en la que "los siniestros planes operativos del enemigo han sido derrotados".

En este sentido, ha reseñado que las tropas estadounidenses han tenido que "evacuar" las instalaciones, donde han sido alcanzados "once objetivos muy importantes", incluidos depósitos de combustible e "instalaciones logísticas", sin que Estados Unidos se haya pronunciado por ahora sobre posibles daños en el lugar.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.