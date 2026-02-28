El Ejército de Israel bombardea el oeste de Irán y pide a los civiles que evacuen zonas cercanas a bases

Archivo - Un avión de la Fuerza Aérea de Israel (archivo) - Israel Defense Forces / Xinhua News / ContactoPhot

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este sábado una oleada de bombardeos contra puntos en el oeste de Irán, en el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos contra el país asiático, y ha reclamado a los civiles que estén cerca de "infraestructura militar" y "fábricas militares" que abandonen la zona.

"La Fuerza Aérea está atacando en estos momentos una serie de objetivos militares en el oeste de Irán, en un vuelo operativo a gran escala", ha afirmado el Ejército israelí a través de un mensaje publicado en sus redes sociales en farsi, donde ha pedido "a todas las personas que estén dentro o cerca de fábricas militares e infraestructuras militares" que se alejen de estos lugares.

Así, ha trasladado a estas personas que "están en las proximidades de armas e instalaciones que son peligrosas". "Por su seguridad y salud, les pedimos que abandonen estos lugares inmediatamente y permanezcan fuera de estas áreas hasta nuevo aviso. Su presencia en estos lugares pone en riesgo su vida", ha subrayado.

Horas antes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979, una ofensiva sorpresa que llega en medio de unas negociaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.