El Ejército israelí anuncia ataques contra "todo" Líbano tras el lanzamiento de un proyectil por Hezbolá

Miles de personas marchan en el sur de Beirut tras un llamamiento de Hezbolá, expresando dolor tras el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha anunciado en la madrugada de este lunes que está efectuando ataques contra supuestos objetivos del partido-milicia chií libanés Hezbolá en "todo" Líbano, en respuesta a un ataque del grupo contra territorio israelí por la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en los ataques de este sábado por Israel y Estados Unidos.

"El Ejército israelí está atacando con fuerza objetivos de la organización terrorista Hezbolá en todo el territorio libanés, en respuesta a los lanzamientos de cohetes contra el Estado de Israel", ha señalado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Telegram, asegurando que "no permitirá que la organización suponga una amenaza para el Estado de Israel y ataque a los residentes del norte".

Las FDI han incidido en que "Hezbolá está destruyendo el Estado de Líbano; la responsabilidad de la escalada recae sobre ella, y el Ejército israelí responderá con contundencia a este ataque", dado que las fuerzas israelíes "se han preparado para este escenario como parte de (...) la operación 'Rugido del León'".

Poco antes, el cuerpo militar ha interceptado el lanzamiento de "proyectiles" desde el país vecino, sin registrar daños personales ni materiales hasta el momento, si bien ha obligado a las autoridades a activar las sirenas antiaéreas en varios puntos del norte del país.

El partido-milicia libanés Hezbolá, considerado aliado de Irán, ha confirmado un ataque "en venganza por la sangre pura" del líder supremo Jamenei y "en defensa de Líbano", según ha recogido en la última hora la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo.

Hezbolá ya advirtió en la víspera de su intención de "enfrentar la agresión estadounidense-israelí", que tildó de "traicionera", en un comunicado en el que auguró un "gran fracaso" a la iniciativa para acabar con el régimen iraní.

"Se confirma que el problema jamás fue el programa nuclear, sino la existencia de un Estado fuerte que se vale por sí mismo, cumple con su soberanía y toma decisiones nacionales independientes, (...) que rechaza formar parte de un sistema dominado por Estados Unidos, apoya a los pueblos libres y oprimidos y se enfrenta con firmeza a los planes sionistas-estadounidenses en la región", señaló.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha condenado el ataque contra territorio israelí "independientemente de quién esté detrás", al considerarlo un "acto irresponsable y sospechoso que pone en peligro la seguridad de Líbano". Así, en un mensaje en X ha denunciado que este "da a Israel pretextos para continuar sus ataques contra" el país árabe.

Además, ha asegurado que "no permitiremos que el país se deje arrastrar a nuevas aventuras y tomaremos todas las medidas necesarias para detener a los perpetradores y proteger al pueblo libanés".

Por su parte, Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.