El Ejército israelí anuncia la toma del estratégico valle de Wadi Saluki, en el sur de Líbano

Vista de Sarba, en el sur de Líbano, objeto de un ataque aéreo de Israel - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha anunciado este jueves que ha tomado el "control operativo" del norte del valle Wadi Saluki, en el sur de Líbano, una zona que Israel considera estratégica y que es empleada por el partido-milicia chií Hezbolá para lanzar proyectiles desde territorio libanés.

"Se ha logrado el control operativo de la zona norte del valle de Saluki. La organización terrorista Hezbolá utiliza la zona del valle de Saluki para lanzar drones explosivos y proyectiles contra las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en la zona", ha indicado en sus redes sociales el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai.

El portavoz ha informado en el mismo mensaje de que las tropas israelíes han destruido "cientos de infraestructuras terroristas", matado a más de 50 combatientes, hallado material militar, incluido "artefactos explosivos, misiles antitanque y plataformas de lanzamiento de misiles antitanque".

Wadi Saluki se encuentra entre tres localidades situadas en los distritos de Marjayún y Bint Jbeil y constituye un corredor estratégico, por su relieve, propicio para emboscadas, de acuerdo a las informaciones del diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Los gobiernos de Israel y Líbano alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre un mecanismo para aplicar un alto el fuego, condicionado a que Hezbolá pusiera fin a sus ataques y se retirara al norte del río Litani, algo que ha rechazado hacer dado que el citado pacto no contempla una retirada de las tropas israelíes ni mecanismos de garantías.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Desde entonces, más de 3.600 personas han muerto en Líbano a causa de los bombardeos israelíes.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.