El Ejército israelí se atribuye un ataque contra Yihad Islámica de Palestina en el sur de la Franja de Gaza

Archivo - Edificios destruidos en Gaza - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha afirmado este martes haber matado a "varios terroristas armados de Yihad Islámica de Palestina" en un ataque aéreo ejecutado en el sur de la Franja de Gaza con "medidas para minimizar los daños a la población civil", horas después de que las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), hayan cifrado en 785 los palestinos muertos desde la entrada en vigor en octubre de 2025 del alto el fuego.

"Durante la noche del martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado a varios terroristas armados de Yihad Islámica de Palestina que operaban en el sur de la Franja de Gaza, en una situación que representaba una amenaza para las fuerzas desplegadas en la zona", ha afirmado un portavoz militar en un comunicado difundido en redes.

En el mismo, el vocero castrense ha indicado que, "inmediatamente después de su identificación, los terroristas han sido atacados y neutralizados desde el aire", sin precisar el total de víctimas.

Con todo, el Ejército ha alegado a través del citado documento que, "antes del ataque, se tomaron medidas para minimizar los daños a la población civil, incluyendo el uso de armas de precisión y observación aérea".

El anuncio de esta operación militar ha llegado al final de una jornada en la que el Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que desde el 10 de octubre de 2025, fecha de entrada en vigor del alto el fuego entre las partes, se han registrado 784 muertos y 2.214 heridos a causa de la "agresión israelí" en la Franja.