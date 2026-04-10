El Ejército israelí cifra en 180 los miembros de Hezbolá muertos en ataques en Líbano en un solo día

Edificios en ruinas tras un ataque israelí sobre Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha cifrado este viernes en 180 los miembros del partido-milicia chií Hezbolá muertos en ataques perpetrados el miércoles en territorio libanés por sus fuerzas en el marco de la renovada ofensiva contra el grupo el 2 de marzo y pese al alto el fuego anunciado por Pakistán.

"Tras una evaluación inicial de inteligencia realizada por la Dirección de Inteligencia Militar, se ha podido determinar que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado a más de 180 terroristas de la organización terrorista Hezbolá", ha señalado en redes sociales, agregando que los recientes ataques representan un "golpe significativo y profundo" contra el grupo.

El Ejército ha indicado que sus fuerzas atacaron 100 objetivos el miércoles, entre los que se encuentran más de 45 cuarteles centrales de Hezbolá, alrededor de 40 edificios militares que servían a sus comandantes para "avanzar planes terroristas" y otras infraestructuras utilizadas por altos mandos de la organización.

"En Beirut, las fuerzas israelíes atacaron alrededor de 35 infraestructuras militares de la organización terrorista Hezbolá, entre ellas un cuartel de emergencia de la unidad de Inteligencia, un cuartel de la unidad 'Fuerza Raduán' y un cuartel de la unidad de misiles", ha detallado en un comunicado.

De la misma forma, ha precisado que en el sur de Líbano atacaron "alrededor de 40 infraestructuras", entre ellas "almacenes de medios de combate de la organización terrorista Hezbolá". En paralelo, perpetraron ataques en la región de la Bekaa contra "cuarteles de la 'Fuerza Raduán' y de la unidad de Inteligencia, junto con otras infraestructuras" del grupo.

"La mayoría de las infraestructuras atacadas estaban ubicadas en el corazón de la población civil, como parte del cínico aprovechamiento que hace la organización terrorista Hezbolá de los civiles libaneses como escudos humanos. Antes de los ataques, se tomaron medidas para minimizar el daño a los civiles", ha argüido.

Pakistán anunció el miércoles un alto el fuego en Irán tras sus labores de mediación y aseguró que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", si bien Israel afirmó poco después que el país no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos desde el recrudecimiento de la ofensiva.