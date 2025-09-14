El Ejército de Níger confirma la muerte de 14 militares en una emboscada de un "grupo terrorista"

Archivo - Un grupo de policías custodia una manifestación a favor de los militares que dieron el golpe de Estado en Níger (archivo) - Djibo Issifou/Dpa - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Níger ha confirmado la muerte de 14 militares en una emboscada llevada a cabo por un "grupo terrorista" en la región de Tillabéri (oeste), cerca de la frontera con Burkina Faso y Malí, en medio del deterioro de seguridad en la zona por las operaciones de las ramas de Estado Islámico y Al Qaeda en el Sahel.

"La patrulla fue emboscada por un grupo terrorista que se desplazaba a bordo de unas cincuenta motocicletas. Se desató un violento combate, durante el cual 14 de nuestros valientes soldados cayeron en acto de servicio, mientras que otros dos resultaron heridos y recibieron atención médica de inmediato", reza un comunicado recogido por el boletín semanal de operaciones militares.

Una unidad militar se desplegó en el margen izquierdo del río Níger tras recibir información de Inteligencia sobre hombres armados que intentaban apoderarse del ganado de la población local. Su intervención les permitió inicialmente recuperar el ganado y emprender una persecución contra los atacantes, pero resultó ser un señuelo para atraer a los soldados a una emboscada.

"En nombre del jefe de Estado, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el ministro de Estado, el ministro de Defensa, expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y a todas las Fuerzas de Defensa y Seguridad y desea una pronta recuperación a los heridos", ha expresado.

Cabe mencionar que fuentes consultadas por la emisora Radio France Internationale dijeron hace un par de días que 27 miembros de las fuerzas de seguridad nigerinas (15 de la Guardia Nacional y doce de las Fuerzas Armadas) habían fallecido en dos ataques perpetrados por hombres armados no identificados.

La región de Tillabéri, en la que operan las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel, ha sufrido durante los últimos años un aumento de la inseguridad, con ataques contra militares y población civil, situación que se suma a una nueva crisis política tras el golpe de Estado del 26 de julio de 2023.