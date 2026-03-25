Embajador iraní en Pakistán niega negociaciones pero señala que "países amigos" están consultando con EEUU e Irán

Ciudadanos iraníes acuden a funerales de comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), oficiales del ejército y civiles muertos en los primeros días de los ataques. - Iranian Supreme Leader'S Office / Zuma Press / Con

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, ha señalado este miércoles que no hay negociaciones en marcha con Estados Unidos, si bien ha indicado que "países amigos" están consultando tanto con Washington como con Teherán en un momento en el que Islamabad se ha postulado como posible facilitador de un acuerdo que ponga fin a la ofensiva sorpresa lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

"Hemos oído informaciones a través de medios, pero según mi información, y contrariamente a las afirmaciones del presidente Donald Trump, no han tenido lugar negociaciones, directas ni indirectas, entre los dos países hasta ahora", ha afirmado Moghadam en declaraciones recogidas por la cadena qatarí Al Jazeera.

En todo caso, el representante diplomático iraní en Pakistán, ha apuntado que "países amigos" han mantenido "consultas con ambas partes" con el objetivo de poner fin a la guerra.

Estas declaraciones llegan cuando las autoridades de Pakistán se han ofrecido a "acoger" unas "conversaciones significativas" entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra desatada en Oriente Próximo. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha apuntado a que podría facilitar conversaciones "concluyentes que permitan una solución integral al conflicto en curso".

En la misma línea, países como Turquía y Omán han multiplicado los contactos diplomáticos toda vez que Trump ha cambiado de marcha en el conflicto en Irán y se abre ahora a relanzar un proceso de negociación con la República Islámica para estudiar una salida diplomática a la guerra.

Tras desvelar "conversaciones muy sólidas" con Irán los últimos días y subrayar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra, Trump ha insistido en lanzar negociaciones que pasarían por que la República Islámica renuncie explícitamente a poseer armas nucleares.

De lado iraní vienen rechazando que se estén produciendo negociaciones con Washington y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, atribuyó el anuncio del presidente estadounidense sobre un inminente un acuerdo con Teherán a un intento de "manipular" el precio del petróleo.