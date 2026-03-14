Emiratos Árabes Unidos denuncia dos heridos en un nuevo ataque con proyectiles a su consulado en Erbil (Irak)

Imagen de archivo de ataques en Erbil (Irak) en el marco de la guerra de Irán, a 4 de marzo de 2026 - Europa Press/Contacto/Adrien Vautier

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Emiratos Árabes Unidos ha denunciado un nuevo ataque contra su consulado general en Erbil (Irak), el segundo esta semana, que ha dejado al menos dos heridos en el personal de seguridad y daños materiales en el edificio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha exigido a las autoridades iraquíes y a las de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, de la que Erbil es capital, para que investiguen el incidente, último episodio de ataques atribuidos a milicias proiraníes en la zona.

"El bombardeo constituye una flagrante violación de las normas y leyes internacionales. Tales actos representan una peligrosa escalada y una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales", según el comunicado remitido por el Ministerio de Exteriores emiratí.

Las autoridades iraníes han advertido este sábado de que tienen derecho "legítimo" a atacar objetivos en Emiratos Árabes Unidos en represalia por los ataques estadounidense procedentes del territorio de este país.

"La Guardia Revolucionaria considera que tiene derecho legítimo a defender su soberanía nacional y su territorio atacando el origen de los misiles estadounidenses enemigos en los puertos, muelles y escondites de los soldados estadounidenses escondidos en algunas ciudades de Emiratos Árabes Unidos", ha informado el Mando del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado.