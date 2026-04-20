Emiratos desarticula una célula "extremista" proiraní

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han anunciado el desmantelamiento de un grupo "terrorista" proiraní vinculado con Wilayat al Faqí y ha detenido a varios de sus miembros.

Los sospechosos estaban realizando actividades para "socavar la unidad nacional y desestabilizar el país" y fomentar "lealtades extranjeras", según el comunicado oficial, publicado por la agencia de noticias emiratí, WAM.

En concreto, los detenidos preparaban acciones de sabotaje dentro de territorio iraní, que tenían "ideología extremista que suponía una amenaza para la seguridad interna" y "representaban negativamente" al país.

Habían realizado actividades de captación y movilización con reuniones secretas dentro y fuera del país "parte de un plan coordinado de entidades externas para lograr acceso a lugares sensibles".

Los sospechosos están acusados de delitos tipificados como creación y pertenencia a una organización secreta dentro del país, lealtad a entidades externas y daños a la unidad nacional y a la estabilidad social.