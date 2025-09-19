La entrada de tres cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia activa de nuevo a la OTAN

09 May 2020, Russia, Moscow: Russian Sukhoi Su-34, Sukhoi Su-35S and Sukhoi Su-30SM fighter jets fly in formation over Moscow's Red Square during a Victory Day air show marking the 75th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two.- Christian Thiele/dpa

La Alianza Atlántica advierte de que es "otro ejemplo del imprudente comportamiento ruso" en la zona

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Tres cazas MIG-31 rusos han violado este viernes el espacio aéreo de Estonia, en un incidente "inaceptable" a juicio del Gobierno estonio y que ha obligado a desplegar varios aviones italianos integrados en la misión de la OTAN de vigilancia sobre el mar Báltico.

Los cazas irrumpieron "sin permiso" a través del golfo de Finlandia, en torno a la isla de Vaindloo, en el espacio aéreo estonio y "permanecieron un total de 12 minutos", según sendos comunicados del Ministerio de Exteriores y de las Fuerzas Armadas de Estonia.

Según el Ejército estonio, los aviones rusos carecían de planes de vuelo y tenían desactivados los transpondedores para emitir datos. Tampoco mantenían ningún tipo de comunicación con los servicios de control de Estonia.

La Alianza Atlántica ha confirmado la activación "inmediata" de su misión, que ha "interceptado" los MIG-31. "Es otro ejemplo del imprudente comportamiento ruso y de la capacidad de la OTAN para responder", ha señalado un portavoz en redes sociales.

El ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, ha convocado al encargado de negocios ruso en Tallín para trasladarle personalmente una protesta, ya que "Rusia ha violado el espacio aéreo de Estonia cuatro veces en lo que va de daño" y la incursión de hoy "no tiene precedentes".

En este sentido, ha advertido de que "Rusia está poniendo a prueba los límites cada vez más y aumentando la agresividad", por lo que ha reclamado "un rápido incremento de la presión política y económica" sobre Moscú, responsabilizado ya la semana pasada de la incursión de unos 20 drones en Polonia.