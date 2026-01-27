El enviado de EEUU a Siria y el presidente del Kurdistán iraquí destacan la "importancia" del alto el fuego sirio

Archivo - El enviado especial de Estados Unidos a Siria, Tom Barrack - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos a Siria, Tom Barrack, ha mantenido este lunes una "productiva conversación telefónica" con el presidente de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, con quien ha coincidido en la "importancia" de proteger el alto el fuego en Siria y a quien ha manifestado la oposición de Washington a un gobierno iraquí "instalado por Irán", en vistas a la elección este mismo martes en el Parlamento de un nuevo presidente nacional, que, de acuerdo a la Constitución, debe ser un miembro de la comunidad kurda.

"Esta tarde he mantenido una productiva conversación telefónica con Su Excelencia Masud Barzani para discutir la situación en Siria y la importancia de mantener el alto el fuego y garantizar la asistencia humanitaria a quienes la necesitan, especialmente en Kobane", ha afirmado Barrack en redes sociales, aludiendo a la septentrional ciudad siria que desde hace más de una semana hace frente a un asedio de las fuerzas del Gobierno central, en el marco de su ofensiva contra las kurdo-árabes Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

Paralelamente, el diplomático estadounidense ha reiterado la postura de Washington en cuanto a la inminente elección por parte del Parlamento iraquí de un nuevo presidente nacional: "Un gobierno instalado por Irán no tendrá éxito, ni para las aspiraciones iraquíes o sirias de un futuro mejor, ni para una asociación eficaz con Estados Unidos", ha declarado, un día después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtiera que ese hipotético ejecutivo no podría "mantener a Irak al margen de los conflictos regionales".

Por otro lado, el interlocutor de Barrack, Barzani, también se ha manifestado al respecto de la llamada, confirmando en un comunicado difundido por su oficina que han dialogado sobre "los recientes acontecimientos" en la fronteriza Siria.

"Ambas partes han destacado la importancia de mantener el alto el fuego entre las FDS y las fuerzas del Gobierno sirio", ha subrayado. Asimismo, ha indicado que ambos "han destacado la necesidad de asistencia humanitaria ininterrumpida a Rojava, en particular a Kobane", subrayando al tiempo la necesidad de "garantizar la estabilidad y continuidad de los mecanismos de entrega de ayuda".

Las palabras de ambos responsables llegan dos días después de que el Ejército sirio anunciara una ampliación del alto el fuego con las FDS durante quince días más, si bien ambas partes han intercambiado reiteradas acusaciones sobre su incumplimiento, tanto antes como después del anuncio de esta prórroga.