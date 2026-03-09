Erdogan lamenta las "provocadoras" acciones de Irán tras el derribo de un nuevo misil iraní

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan - Europa Press/Contacto/Mustafa Kaya - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha lamentado este lunes que Teherán siga llevando a cabo acciones "extremadamente equivocadas y provocadoras" que ponen en peligro sus lazos bilaterales horas después de que las baterías antiaéreas de la OTAN hayan neutralizado otro misil lanzado desde Irán.

"Este tipo de maniobras, que infligirán profundas heridas en los corazones y las mentes de nuestra nación y ensombrecerán nuestras milenarias relaciones de vecindad y fraternidad, no deben permitirse", ha expresado, agregando que, pese a las "sinceras" advertencias por parte de Ankara, Teherán ha continuado con estas acciones que desestabilizan la región.

El mandatario turco ha señalado así que el objetivo de las autoridades es mantener al país alejado del "incendio". "A pesar de quienes echan leña al fuego, estamos llevando agua para extinguirlo y luchando con fervor para sofocar las llamas", ha argüido.

"Garantizar la seguridad de Turquía y la paz de sus 86 millones de habitantes es nuestra mayor prioridad", ha precisado, agregando que Turquía "seguirá vigilando la evolución de los acontecimientos en coordinación con la OTAN" y sus aliados, mientras que también tomará "medidas adicionales" para fortalecer su seguridad.

Horas antes, el Ministerio de Defensa de Turquía ha anunciado que baterías antiaéreas de la OTAN han neutralizado otro misil lanzado desde Irán que atravesaba el espacio aéreo turco, el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.