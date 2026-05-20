Erdogan traslada a Trump su apoyo a iniciativas constructivas para poner fin a la guerra en Irán

Archivo - Los presidentes de EEUU y Turquía, Donald Trump y Recep Tayyip Erdogan respectivamente - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha trasladado este miércoles a su homólogo estaounidense, Donald Trump, su apoyo a los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán en una conversación telefónica en la que se ha mostrado optimista de cara a que ambos países encuentren una "solución razonable" a sus diferencias para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero.

"Tras señalar que considera la prolongación del alto el fuego un avance positivo en medio de los conflictos en la región, el presidente Erdogan expresó su convicción de que es posible alcanzar una solución razonable en los asuntos controvertidos y afirmó que Turquía mantendrá su apoyo a las iniciativas constructivas", ha informado la Presidencia turca en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El mandatario turco, que ha abordado en la llamada tanto cuestiones regionales como el estado de las relaciones entre Ankara y Washington, ha asegurado a Trump que su Gobierno mantendrá su apoyo "sin interrupción" a Siria, tras celebrar la "consolidación de un entorno estable" en este país. Se trata de un "logro significativo" para Oriente Próximo, ha señalado.

Erdogan ha aprovechado la llamada para trasladar al inquilino de la Casa Blanca sus concolencias por el tiroteo perpetrado esta semana en las inmediaciones de una mezquita en San Diego, California, que dejó tres muertos. Así, ha tachado de "atroz" el ataque y ha manifestado su oposición "a este tipo de crímenes de odio, independientemente del grupo religioso que sea el objetivo".

Por su parte, el presidente estadounidense ha confirmado el intercambio en declaraciones a la prensa, en las que ha calificado la conversación de "muy buena, bastante normal". Así, ha presumido de la "muy buena relación" que ambos mantienen. "¿No es genial tener buenas relaciones con gente tan dura? Es un tipo duro, pero tengo una relación con él que nadie más tiene", ha destacado.

El magnate ha subrayado además que Erdogan "ha hecho un buen trabajo" y que "ha sido un gran aliado", sin dar más detalles. "La gente lo respeta. Su gente lo respeta mucho", ha afirmado.