Eslovaquia ofrece colaborar con el nuevo Gobierno húngaro para lograr la reapertura del oleoducto Druzhba en Ucrania

Archivo - El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha mostrado este lunes su disposición a colaborar con el nuevo Gobierno de Hungría tras la derrota electoral sufrida el domingo por el hasta ahora primer ministro, Viktor Orbán, con el objetivo de trabajar de forma conjunta para lograr la reapertura del oleoducto Druzhba, dañado a raíz de un ataque ruso en el marco de la invasión de Ucrania.

Fico, que ha recalcado la importancia de esta tubería para la exportación de petróleo desde Rusia hacia países del este de Europea, ha manifestado que respeta "la decisión de los ciudadanos de Hungría", que ejercieron el fin de semana su derecho a voto y pusieron fin a 16 años de gobierno por parte de Orbán.

"Estoy preparado para una cooperación intensa con el nuevo primer ministro húngaro, a quien felicito por el resultado electoral", ha aseverado Fico en un mensaje difundido en redes sociales en el que ha hecho alusión a Péter Magyar.

Asimismo, ha asegurado que el país sigue "comprometido" con la idea de mantener una relación "amistosa y de beneficio mutuo" con Budapest, con la que espera "cooperar" en el marco del Grupo de Visegrado para mejorar las "condiciones de vida de las minorías étnicas que residen en los dos países".

Fico ha hecho hincapié en la importancia de mantener "un enfoque conjunto con Hungría" a la protección de los intereses energéticos: "Confío en que sigue existiendo un fuerte interés por parte de Eslovaquia, Hungría y Europa Central en su conjunto en restablecer el funcionamiento del oleoducto Druzhba".

El propio Orbán ha apelado públicamente al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para que acelere los plazos de reparación de la tubería, mientras que Budapest ha requisado bienes del banco estatal ucraniano Oschadbank por valor de decenas de millones de euros, así como nueve kilos de oro, en posesión de siete de sus trabajadores cuando cruzaban territorio húngaro.

Budapest reconoció que supeditaba su devolución al desbloqueo del Druzhba, una cuestión que ha llevado a Hungría a bloquear nuevos paquetes millonarios de ayudas destinadas a Ucrania y la adopción de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.