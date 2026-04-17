Eslovaquia presenta una demanda ante el TJUE contra el veto de la UE a las compras de combustible ruso

Archivo - El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Eslovaquia ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el veto de la UE a los combustibles rusos, después de que los Veintisiete aprobaran esta medida para cortar gradualmente desde 2027 las comprar energéticas rusas.

"La República eslovaca ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE por la prohibición de las importaciones de gas ruso", ha anunciado en sus redes sociales el primer ministro del país, Robert Fico, quien ha criticado el veto ratificado a finales de enero por el Parlamento Europeo al considerarlo "extremadamente perjudicial para toda la Unión Europea".

Fico ha afirmado que el veto debería haber recibido los votos de los Veintisiete por unanimidad, en lugar de la mayoría cualificada, como requisito para salir adelante. "Nos preocupa la forma en que se ha adoptado este reglamento. Estamos convencidos, y creo que esta no es solo nuestra opinión, sino que también la comparten otros primeros ministros, de que en este caso se trata de un régimen de sanciones, de una medida sancionadora. Por lo tanto, esta decisión debería haberse adoptado por unanimidad", ha manifestado al respecto.

"En opinión del Gobierno eslovaco, esto representa una clara violación de todos los principios en los que se basan los tratados de la UE. Los tratados estipulan que las decisiones relativas a los sistemas de sanciones y a los asuntos de política exterior deben tomarse por unanimidad", ha agregado.

Por todo ello, su Ejecutivo pedirá una suspensión cautelar del veto, de modo que no sea efectivo hasta que el TJUE no dé su veredicto definitivo. "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría emitir un dictamen en este caso que sería trascendental y decisivo para el futuro funcionamiento de la UE", ha apuntado el primer ministro.

Eslovaquia se ha sumado así a Hungría, que a principios de febrero emprendió acciones legales ante el mismo tribunal para anular la prohibición europea de importar gas ruso. El bloque europeo dio luz verde una semana antes al reglamento para la eliminación gradual desde 2027 de las importaciones desde Rusia de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) al territorio comunitario.

Aprobado por mayoría cualificada, con el voto en contra de Hungría y Eslovaquia y la abstención de Bulgaria, el reglamento prohibirá las importaciones de GNL ruso a principios de 2027 y las importaciones de gas por gasoducto a partir del otoño de 2027, y permitirá que los contratos vigentes pasen por un periodo de transición para "limitar el impacto" de esta decisión en los precios y los mercados.