Eslovaquia prevé que se reanude este jueves el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba

Archivo - La ministra de Economía de Eslovaquia, Denisa Sakova. - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Eslovaquia han informado este miércoles de que está previsto que sea este jueves el día en que se reanude finalmente el suministro de petróleo procedente de Rusia a través del oleoducto Druzhba, recién reparado tras sufrir un ataque que lo dejó fuera de servicio en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

La ministra de Economía eslovaca, Denisa Sakova, ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales que todo apunta a que el 23 de abril se reanudará el suministro de este crudo. "Se espera que el flujo se restablezca mañana a primera hora del día", ha afirmado.

Así, ha señalado que las autoridades ucranianas han empezado este miércoles a llenar el oleoducto tras casi tres meses de cierre, una suspensión que había provocado un significativo aumento de la tensión en el seno de la UE y numerosas críticas por parte de Hungría y Eslovaquia.

La situación ha permitido ahora a la UE alcanzar un acuerdo político para liberar el préstamo de la Unión Europea a Ucrania de 90.000 millones de euros y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia después de dos meses de bloqueo por parte de Hungría.

Con todo, para que empiecen a desembolsarse los primeros pagos del préstamo a Ucrania tras el aval de los embajadores queda aún la formalización definitiva por procedimiento escrito por parte del Consejo (Estados), que se espera que concluya mañana jueves por la tarde, según han explicado a Europa Press fuentes europeas.

El martes, después de que Ucrania confirmara la reparación de la tubería, el Gobierno eslovaco, que junto al húngaro había puesto sobre la mesa la posibilidad de seguir bloqueando la entrega de ayudas a Ucrania y la imposición de nuevas sanciones a Rusia si no recibía "garantías" de la reparación del oleoducto y la reanudación del suministro, dijo haber "recibido indicios" de que volvería a estar operativo de forma inminente.