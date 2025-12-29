España publica los asentamientos israelíes en la Palestina ocupada de los que no se puede importar productos

Imagen de Yenín, en Cisjordania. - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha publicado este lunes el listado de las localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados que no se pueden acoger al trato arancelario preferencial previsto en el acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel.

El listado está formado por más de mil asentamientos y códigos postales de los que no se podrá importar ningún producto en respuesta al "genocidio en Gaza" y en "apoyo a la población palestina".

El acuerdo comercial entre la UE e Israel está en vigor desde el año 2000 y establece una zona de libre comercio, permitiendo el acceso preferencial y sin aranceles a muchos productos.

Sin embargo, con motivo de la crisis humanitaria provocada por la respuesta israelí a los ataques del 7 de octubre de 2023 --los ataques han dejado ya más de 71.000 muertos y 171.000 heridos-- varios Estados miembro de la UE, entre ellos España, pidieron una revisión del acuerdo apelando a su artículo 2.

Según este artículo, "las relaciones entre las partes, así como todas las previsiones del propio acuerdo, estarán basadas en el respeto de los Derechos Humanos y en los principios democráticos". Este ámbito, prosigue, "constituye un elemento fundamental de este acuerdo".