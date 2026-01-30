Estado Islámico reclama la autoría del ataque contra el aeropuerto de la capital de Níger

Archivo - Entrada al Aeropuerto Internacional Diori Hamani de Niamey, capital de Níger (archivo) - Zheng Yangzi / Xinhua News / Contactophoto

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado este viernes la autoría del ataque perpetrado esta semana contra el aeropuerto de la capital de Níger, si bien solamente dejó cuatro militares heridos, según el balance de las autoridades locales.

Estado Islámico ha indicado a través de un breve comunicado difundido a través de sus canales de propaganda que "combatientes de Estado Islámico lanzaron un ataque sorpresa y coordinado contra la base militar nigerina del aeropuerto de Niamey el miércoles por la noche, causando daños considerables".

En la víspera, el líder de la junta militar de Níger, Abdourahmane Tchiani, confirmó que el Aeropuerto Internacional Diori Hamani "fue blanco de un intento de infiltración por mercenarios teledirigidos", vinculados a Francia, Benín y Costa de Marfil, después de que se registraran disparos y explosiones en las instalaciones.

El Ministerio de Defensa cifró en 20 los atacantes muertos y once los detenidos, mientras que agregó que cuatro militares habían resultado heridos, según un comunicado recogido por la Agencia Nigerina de Prensa (ANP).

Níger ha sufrido durante los últimos años un aumento de la inseguridad, con ataques contra militares y población civil, situación que se suma a una nueva crisis política tras el golpe de Estado del 26 de julio de 2023.