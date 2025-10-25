El estado separatista somalí de Puntlandia declara la victoria sobre Estado Islámico en la región

Imagen de archivo de las fuerzas de seguridad de Puntlandia - FUERZAS DE SEGURIDAD DE PUNTLANDIA / X

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del estado separatista somalí de Puntlandia, Said Abdulahi Deni, ha anunciado este sábado el triunfo de la campaña lanzada contra las células de la organización yihadista Estado Islámico en la región.

Estado Islámico, todavía operativo en Somalia, tenía su reducto en el país en la cordillera de Cal Miskaad, en el Cuerno de África, escenario de once meses de campaña de las fuerzas militares del estado, que el año pasado anunció su separación de Somalia por discrepancias sobre una enmienda constitucional, si bien el Gobierno somalí se niega a reconocer esta independencia.

En un discurso pronunciado ante el Parlamento puntlandés, el presidente ha dado por eliminados a más de 2.000 yihadistas y asegurado que solo queda un pequeño grupo oculto en el valle de Baallade. En cualquier caso, espera que la campaña concluya "en los próximos días", ha hecho saber ante la cámara en su comparecencia, publicada en su página de Facebook.

Por último, el presidente agradeció al contingente internacional en la lucha contra Estado Islámico (Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Kenia) su participación en su apoyo a las operaciones.