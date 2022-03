Estados Unidos asegura que Putin ha desplegado el 90 por ciento de su capacidad de combate en Ucrania

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Dimitro Kuleba - Lisa Ferdinando/US Secretary of / DPA

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha afirmado que Rusia está atacando áreas residenciales en Ucrania, aunque no puede determinar "el grado de intencionalidad" de los ataques, y ha señalado que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha puesto el 90 por ciento de su capacidad de combate en el país.

"(Los rusos) están atacando áreas residenciales. No hay duda de eso. El grado en que eso es intencional, e intencionalmente preciso, en ese sentido, es difícil de evaluar para nosotros", ha resaltado un alto funcionario estadounidense, agregando que ese 90 por ciento "es el poder de combate que habían reunido para ejecutar este plan".

Respecto a los avances rusos sobre territorio ucraniano, ha confirmado que "no hay actividad naval" ni "ningún movimiento de los rusos en Odesa en estos momentos", aunque ha precisado que "están observando" la situación "de cerca", tal y como recoge el Departamento de Estado.

El alto funcionario estadounidense ha dicho que Estados Unidos no puede "confirmar de forma independiente" los informes sobre posibles desembarcos de barcos anfibios rusos en la zona, aunque ha resaltado que "no significa que no estén sucediendo".

Al mismo tiempo, "no están en condiciones de verificar" que Jersón esté bajo control ruso, pese a que las autoridades locales ya han informado de conversaciones entre el alcalde de la ciudad y las tropas rusas.

Así, ha explicado que "el posible resultado para los rusos sería pasar de Jersón" a Mykolaiv para "avanzar y "posicionarse al noreste de Odesa", aunque por el momento no han visto "nada" en el entorno marítimo cerca de la ciudad portuaria a orillas del Mar Negro.

"En el sureste nuestra evaluación es que Mariupol todavía está bajo control ucraniano, aunque hemos visto y observamos a las fuerzas rusas avanzando sobre Mariupol con, como dije ayer, la aparente intención de aislar la ciudad", ha subrayado, además.

"En Járkov, evaluaríamos que las fuerzas rusas ahora parecen estar en las afueras de la ciudad, muy cerca de la carretera de circunvalación. Y nuevamente aumenta el bombardeo allí. En Chernigov evaluamos que permanecen estancados al norte y al noreste", ha agregado.

Sobre posibles avances en Kiev, ha destacado que Estados Unidos "no tiene motivos para dudar de las afirmaciones ucranianas de que las Fuerzas Armadas contribuyeron a que se estancara -- la columna rusa situada a las afueras de la ciudad-- al atacar", según ha dicho en rueda de prensa el alto funcionario estadounidense.

"Todavía están aproximadamente a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad, que es donde estaban unos dos a hace tres días cuando hablamos", ha destacado.

"No podemos confirmar los informes sobre el uso de municiones en racimo. No podemos confirmar los informes sobre la presencia o el uso de armas termobáricas. Todavía evaluamos que el convoy en el que todos se han centrado está estancado", ha resaltado también.

Por su parte, el portavoz del Pentágono, John Kirby, ha señalado que los ucranianos "están luchando con valentía en las calles y fuera de sus ciudades" y lo hacen "de manera muy creativa", según recoge la cadena estadounidense CNN.