Estados Unidos excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, ha confirmado en una entrevista con NTN24 que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirán invitaciones para la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles del 8 al 10 de junio.

Nichols ha argumentado que la decisión se fundamenta en que Cuba, liderada por el presidente Miguel Díaz-Canel, así como Nicaragua, cuyo líder es Daniel Ortega, y Venezuela, presidida por Nicolás Maduro, son países antidemocráticos.

"El presidente (Joe Biden) ha sido bien claro en que los países que por sus actuaciones no respeten la democracia, no van a recibir invitaciones", ha declarado al citado medio, agregando que "Cuba, Nicaragua y Venezuela no respetan la Carta Democrática".

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien mantuvo hace una semana una reunión virtual con el presidente estadounidense, Joe Biden, para tratar temas migratorios, así como la cumbre que se celebra en Los Ángeles, se ha mostrado preocupado en su habitual rueda de prensa matutina ante esta decisión por parte de Washington.

"Cuba agradece y comparte preguntas del presidente de México, (Andrés Manuel) López Obrador, en La Mañanera: ¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente, de qué galaxia, de qué satélite?", ha compartido en su perfil de Twitter, Miguel Díaz-Canel.

Hace una semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ya denunció que Washington no iba a incluir al país como participante e instó al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a aclarar la situación.