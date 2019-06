Estados Unidos culpa a China de la inestabilidad existente en el continente asiático

Actualizado 01/06/2019 6:32:51 CET

El secretario de Defensa en funciones de EEUU, Patrick Shanahan, ha sugerido este sábado que China es responsable de una serie de actividades desestabilizadoras en Asia y ha hecho un llamamiento a sus aliados asiáticos para que aumenten su gasto en seguridad, al mismo tiempo que ha reiterado el compromiso que Estados Unidos tiene con la región.

"Tal vez la mayor amenaza a largo plazo para los intereses vitales de los Estados de la región provenga de actores que tratan de debilitar, en lugar de mantener, el orden internacional", ha dicho Shanahan.

Además, ha advertido de que ya no actuará "de puntillas" en torno al comportamiento del Gobierno chino en Asia mientras la estabilidad de la región continúe estando amenazada en asuntos que van desde el Mar de China hasta Taiwán.

A pesar de que Shanahan no ha hecho referencia directa a China en su discurso cuando ha acusado a los "actores que desestabilizan la región", el secretario de Defensa ha insistido en que Estados Unidos no ignorará el comportamiento de este país. No obstante, ha reconocido que está deseoso de comenzar una relación militar con Pekín.

"El comportamiento que erosiona la soberanía de otras naciones y siembra desconfianza en las intenciones de China debe acabar", ha señalado.

GUERRA COMERCIAL

Por otra parte, Shanahan ha explicado que no ve una disputa comercial entre China y Estados Unidos, sino que considera que esta situación forma parte de las negociaciones comerciales.

Esta acusación se ha producido en un momento de tensas relaciones entre las dos economías más grandes del mundo, sobre todo una guerra comercial en curso que ha provocado temores a una nueva crisis financiera mundial.

También hay que tener en cuenta que Estados Unidos está efectuando presión para impedir que el gigante tecnológico chino Huawei participe en la instalación de las redes de transferencia de datos de última generación 5G en todo el mundo al considerar que la empresa representa un riesgo para la seguridad nacional, motivo por el que también le ha restringido el uso de hardware y software norteamericanos en la fabricación de sus equipos, como teléfonos móviles.

Tras hacer esta advertencia a China, Shanahan se ha referido a la cooperación entre los dos países en asuntos militares, así como a la lucha contra la piratería y los esfuerzos conjuntos para reducir la amenaza planteada por las ambiciones militares de Corea del Norte. "Estoy seguro de que resolveremos los problemas", ha añadido.