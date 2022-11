Estonia amenaza al fundador de Wagner tras el envío de un martillo ensangrentado al Parlamento Europeo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores estonio, Urmas Reinsalu, ha amenazado este viernes con unas esposas a Yevgeni Prigozhin, oligarca ruso afín al presidente de Rusia, Vladimir Putin, después de que el también fundador del Grupo Wagner haya enviado un martillo ensangrentado a la sede del Parlamento Europeo.

En respuesta al reciente vídeo difundido tanto por medios locales rusos como por las redes sociales, en el que se puede apreciar un martillo con sangre en su empuñadura y el logotipo de Wagner en la parte superior del mazo, Reinsalu ha amenazado a Prigozhin con mandar unas esposas al Tribunal Penal Internacional de La Haya.

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO