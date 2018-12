La Eurocámara retoma la actividad normal en Estrasburgo tras horas clausurado por el tiroteo en la ciudad

Actualizado 12/12/2018 9:56:41 CET

BRUSELAS, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) ha retomado su "actividad normal" a primera hora de este miércoles, tras horas clausurado como medida de seguridad ante el tiroteo registrado la víspera cerca del mercado navideño del centro de la ciudad.

"Queremos informar de que se considera seguro volver al Parlamento europeo y que las actividades normales se retoman esta mañana", ha informado a través de Twitter el portavoz de la institución comunitaria, Jaume Duch.

EP TODAY: #EPlenary resumes its work at 10:00 w/ a statement from @EP_President on yesterday's shootings in Strasbourg followed by a minute of silence to commemorate the victims