Exhumados en Países Bajos los restos del controvertido héroe nacional ucraniano Yevguén Konovalets

Archivo - Acto en recuerdo del líder ultranacionalista ucraniano, Yevguén Konovalets, considerado héroe nacional, celebrado en 2020 en Poltava. - Europa Press/Contacto/Pustovit Serhii - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las cenizas del líder ultranacionalista Yevguén Konovalets han sido exhumadas este martes del cementerio de Crosswijk, en la ciudad neerlandesa de Rotterdam, para ser devueltas a Ucrania, donde está previsto que acaben reposando en el panteón nacional junto a otros héroes y próceres nacionales.

Konovalets es fundador de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), cuestionada por su colaboracionismo con la Alemania nazi hasta que comprobaron que no estaba en sus planes conceder la independencia Ucrania, si bien participaron en matanzas en Polonia y en los pogromos contra judíos ucranianos.

El caso recuerda al de Andri Melnik, cuyos restos mortales fueron repatriados en mayo tras reposar junto a los de su esposa durante décadas en Luxemburgo. El presidente Volodimir Zelenski encabezó el funeral en Kiev de este dirigente de la UON acusado de la matanza de judíos y polacos durante la II Guerra Mundial.

La llegada de los restos de Melnik y Konovalets forma parte de la políticas de repatriación de héroes nacionales que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de Zelenski para que reposen en un panteón inicial, que aún está por construir.

De acuerdo con el proyecto de ley, aprobado ya por el Parlamento, en este panteón no solo tendrán cabida figuras políticas y militares que ayudaron a la creación del Estado ucraniano y su independencia, sino también otras personalidades de diversos campos, como el cultural, la ciencia o la religión.

No obstante, la presencia de según qué personajes, incluido el controvertido e histórico líder nacional Stepan Bandera por su pasado nazi, ha provocado fuertes tensiones diplomáticas, especialmente con Polonia y con organizaciones israelíes.

Por el momento, y al igual que Melnik, lo que queda de Konovalets será enterrado por el momento en el Cementerio Nacional Conmemorativo de Guerra, en el que ya reposan los caídos en la guerra con Rusia.